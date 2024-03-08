«Детройт» обменял Клима Костина в «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин обменян в «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба «Ред Уингз».

Взамен «Детройт» получил чешского защитника «Сан-Хосе» Радима Шимека и право выбора «Нью-Джерси» в 7-м раунде драфта НХЛ в 2024 году, которое «Шаркс» приобрели в феврале прошлого года.

Костин выступал за «Детройт» с 2023 года. В текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.