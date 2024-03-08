Журналист Рутерфорд: «Для обмена Бучневича достаточно одного звонка, но, думаю, он останется в «Сент-Луисе»

Журналист Джереми Рутерфорд поделился мнением о возможном обмене форварда «Сент-Луиса» Павла Бучневича.

«Чтобы изменить ситуацию, достаточно одного звонка по телефону, но чувствую, что Бучневич останется в «Блюз», — написал Рутерфорд в соцсети.

В текущем сезоне 28-летний Бучневич сыграл 61 матч, в которых набрал 48 (24+24) очков.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 63 играх.