«Детройт» победил «Коламбус», Свечников и Наместников забросили по шайбе

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:1.

На шайбы Евгения Свечникова, Майкла Расмуссена, Филипа Гронека и Владислава Наместникова гости ответили точным броском Джека Рославика.

После этого матча «Детройт» с 28 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 34 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Свечников — 3 (Хелм, Юос), 10:40 — 1:0. Рословик — 6 (Бьоркстранд, Аткинсон), 38:25 — 1:1. Расмуссен — 1 (Фаббри, Декейсер), 42:51 — 2:1. Гронек — 2 (п.в.), 58:31 — 3:1. Наместников — 6 (п.в., Манта, Немет), 58:52 — 4:1.

Вратари: Пикар — Мерзликинс (58:04 — 58:31, 58:43 — 58:52).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (7+14+8) — 17 (3+8+6).

Наши: Наместников (17.13/2/+1), Свечников (14.15/2/+2) — Гавриков (18.27/0/0).

28 марта. Детройт. Little Caesars Arena.