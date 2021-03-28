Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом по количеству голов в равных составах. До пятого места в истории НХЛ — 11 шайб

23:02
Александр Овечкин. Фото Reuters
Александр Овечкин. Фото Reuters
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 724-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (5:4).

Для Овечкина этот гол также стал 456-м в равных составах. По этому показателю он сравнялся с Бреттом Халлом, который занимал шестое место за всю историю НХЛ.

На пятой строчке расположился Майк Гартнер (467 голов). Лидирует — Уэйн Гретцки (617).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...