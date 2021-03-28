Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом по количеству голов в равных составах. До пятого места в истории НХЛ — 11 шайб
23:02
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 724-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (5:4).
Для Овечкина этот гол также стал 456-м в равных составах. По этому показателю он сравнялся с Бреттом Халлом, который занимал шестое место за всю историю НХЛ.
На пятой строчке расположился Майк Гартнер (467 голов). Лидирует — Уэйн Гретцки (617).
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