Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 724-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (5:4).

Для Овечкина этот гол также стал 456-м в равных составах. По этому показателю он сравнялся с Бреттом Халлом, который занимал шестое место за всю историю НХЛ.

На пятой строчке расположился Майк Гартнер (467 голов). Лидирует — Уэйн Гретцки (617).