Капризов в матче с «Чикаго» оформил дубль

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

26-летний россиянин забросил шайбу на 49-й минуте и сделал счет 4:0. Ранее он забил гол на 22-й минуте, открыв счет.

На данный момент на счету Капризова 88 (41+47) очков в 70 матчах сезона.