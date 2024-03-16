«Детройт» победил «Баффало» и прервал серию из семи поражений подряд

«Детройт» на своем льду обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кристиан Фишер, Патрик Кейн, Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд. Единственный гол гостей забил Тэйг Томпсон.

«Детройт» набрал 74 очка в 67 играх и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда прервала серию из семи матчей подряд. У «Баффало» 69 баллов в 68 встречах и 11-я позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Баффало» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Томпсон — 20 (бол., Далин, Так), 11:22 — 0:1. Фишер — 3 (Копп, Зайдер), 25:35 — 1:1. Кейн — 14 (Комфер, Гостисбеер), 37:40 — 2:1. Спронг — 17 (Фаббри), 53:52 — 3:1. Раймонд — 20 (п.в., Расмуссен, Копп), 58:53 — 4:1.

Вратари: Раймер — Луукконен (55:52 — 56:48, 57:02 — 58:53).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (8+12+6) — 26 (10+8+8).

16 марта. Детройт. Little Caesars Arena.