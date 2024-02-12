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12 февраля, 23:37

Новиков назвал трагедией травму Сергачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал травму российского защитника «Тампы» Михаила Сергачева.

«Мы получили печальную весть. Тяжелейшую травму получил Сергачев, один из лучших защитников мира. Когда я посмотрел этот момент, то остался в шоке. Мы уже говорили, что у высоких игроков совершенно другой центр тяжести. Они не совсем готовы к силовой борьбе. Тренировать их нужно с учетом их анатомических особенностей и габаритов. Раньше говорили: зачем Сергачеву толкаться, когда он может просто подъехать и забрать шайбу? Но Лафренье с этим не согласился и нанес встречный удар, к которому Михаил оказался не готов. Для меня это шок. Как мог защитник такого уровня и класса, как говорят в боксе, опустить руки? Вокруг каждого игрока есть группа специалистов, которые учат его всему. Шесть суставов подвергаются не совсем нужной нагрузке, по три на каждой ноге. Это пришло из фигурного катания, где спортсмены весят по 50-60 килограмм. Там совсем другая нагрузка на суставы. Шесть суставов выворачивается! Если в это время на игрока будет хотя бы легкое воздействие, он останется без ног! Я не знаю, смог бы Якушев или другие легенды выполнить этот элемент из фигурного катания. Когда я был молодым, Виктор Ярославцев, который ездил в 60-х со второй сборной в Канаду, рассказывал, как он порвал мениск из-за того, что он наступил на монетку. А здесь учат всему, кроме главного: как все время находиться в боевой стойке, чтобы не попасть в ситуацию Сергачева. Конечно, мы желаем ему здоровья. Но те, кто тренирует ребят, должны нести ответственность. То, что я увидел, просто немыслимо», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

25-летний Сергачев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3), который прошел 8 февраля. Во втором периоде встречи хоккеист неудачно упал после столкновения и повредил левую ногу. Его увезли со льда на носилках.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-travma-sergacheva-shok-dlya-menya-e-to-tragediya/
Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
Юрий Новиков
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