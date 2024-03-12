Департамент безопасности игроков НХЛ проведет слушание по форварду «Рейнджерс» Ремпе

Форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе примет участие в слушаниях Департамента безопасности игроков НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

21-летнему канадцу грозит дисциплинарное взыскание за то, что он ударил локтем защитника «Нью-Джерси» Йонаса Зигенталера. Матч прошел 12 марта и завершился победой команды из Нью-Йорка (3:1).

Ранее от силового приема Ремпе пострадал защитник «Торонто» Илья Любушкин.

В текущем сезоне Ремпе провел 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.