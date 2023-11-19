Дементьев: «Колорадо» не отказался от Ничушкина, и он ответил своей игрой»

Агент Алексей Дементьев поделился мнением об игре форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в этом сезоне НХЛ.

«У Валерия Ничушкина был непростой этап карьеры в конце прошлого сезона. Он попал в очень неприятную ситуацию, связанную с жизненными проблемами. Молодец, что сумел справиться. Здесь очень важно, что «Колорадо» от него не отказался и сохранил для него в возможность играть в команде. Мы уже видели разные ситуации в клубах, и там обычно кардинально к этому относятся. В «Колорадо» проявили мудрость, и Валерий ответил результативной игрой. Могу пожелать ему только удачи, продуктивной игры и выигрыша следующего Кубка Стэнли», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

В текущем сезоне НХЛ 28-летний Ничушкин набрал 13 (6+7) очков в 16 матчах. Россиянин выступает за «Колорадо» с 2019 года.