«Миннесота» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ в Европе — прямой эфир (видео)
«Миннесота» сыграет с «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября. Игра пройдет на «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 16.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Миннесота» — «Торонто» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».
«Уайлд» набрал 13 очков и занимает 12-е место в Западной конференции и 6-ю строчку в Центральном дивизионе. «Мейпл Ливз» с 20 баллами располагаются на 5-м месте в Восточной конференции и 3-й строчке в Атлантическом дивизионе.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|15
|12
|3
|25
|2
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|3
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|4
|Филадельфия
|17
|9
|8
|19
|5
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|6
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|7
|Питтсбург
|16
|8
|8
|16
|8
|Коламбус
|18
|4
|14
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|13
|3
|28
|2
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|3
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|4
|Тампа-Бэй
|18
|8
|10
|20
|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|7
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|8
|Баффало
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|11
|5
|23
|2
|Колорадо
|16
|11
|5
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Аризона
|17
|8
|9
|18
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|17
|6
|Миннесота
|16
|5
|11
|13
|7
|Нэшвилл
|16
|6
|10
|12
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|13
|5
|28
|2
|Ванкувер
|18
|12
|6
|25
|3
|Лос-Анджелес
|16
|10
|6
|23
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|18
|5
|Сиэтл
|19
|7
|12
|18
|6
|Калгари
|17
|6
|11
|15
|7
|Эдмонтон
|16
|5
|11
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|19.11
|00:00
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|6 : 4
|19.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|4 : 2
|19.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|3 : 5
|19.11
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|5 : 2
|19.11
|03:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 5 Б
|19.11
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|5 : 2
|19.11
|03:30
|
Вашингтон – Коламбус
|4 : 3
|19.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|3 : 6
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|3 : 4
|19.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|5 : 1
|19.11
|16:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|18
|28
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|8
|1.72
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01