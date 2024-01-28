Дементьев оценил игру Кузнецова за «Вашингтон» в этом сезоне

Агент Алексей Дементьев оценил игру форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Накануне российский хоккеист набрал 2 (0+2) очка против «Далласа» (4:5 ОТ).

«Рад за Евгения Кузнецова, что он наконец смог набрать два очка за игру. Надеюсь, что это вселит в него определенные надежды, и сдвинувшись с мертвой точки, он начнет играть продуктивно. Ему вряд ли спокойно от того, что показатели текущего сезона не соответствуют ожидаемому уровню. Верю, что дальше для него все будет как можно лучше», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

В активе Кузнецова в этом сезоне 43 матча в НХЛ и 17 очков.