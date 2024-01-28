Коньков прокомментировал 831-й гол Овечкина в НХЛ

Россиянин отстает на 63 шайбы от рекорда Уэйна Гретцки.

«Не надо говорить ни о каком возвращении в погоню. Александру нужно успокоиться, убрать лишнее напряжение, успокоиться и делать все, что в его силах, для команды. Будет получаться забивать голы — замечательно. Здесь самое главное — раскрепоститься и играть спокойно и уверенно, чтобы не создавать лишний ажиотаж», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В этом сезоне Овечкин забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу в 44 встречах.