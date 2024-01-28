Форвард «Коламбуса» Лайне пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне пройдет программу помощи игрокам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Форвард будет недоступен на неопределенный период, пока ему будет оказана помощь. Отмечается, что игрок вернется в команду, когда администраторы программы дадут ему соответствующее разрешение.

«Из уважения к Патрику, дальнейших комментариев не будет», — сообщил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен.

В середине декабря 2023-го форвард выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы.

В сезоне-2023/24 25-летний Лайне набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах за «Коламбус», контракт финна с зарплатой 8,7 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2025/26.

16 января НХЛ подтвердила, что программу помощи игрокам пройдет форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.