Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:01

Дементьев назвал нестандартным решением выбор Мичкова «Филадельфией»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил итоги первого раунда драфта НХЛ-2023 для российских игроков.

«Четыре россиянина в первом раунде драфта НХЛ — это очень хороший результат в текущей ситуации. Честно говоря, я такого не ожидал, но очень рад, что наши ребята попали в этот список игроков. Притом что все специалисты отмечали, что драфт очень плотный и разброс хоккеистов может быть очень велик. Тем не менее с первым номером не было сюрпризов — это Коннор Бедард, которого сравнивают с Коннором Макдэвидом. Хотя лишь время подтвердит, насколько оправданы были эти сравнения. За последние десять с лишним лет только два первых номера сразу заиграли в НХЛ — Макдэвид и Остон Мэттьюс. Если говорить про наших ребят, то нестандартное решение приняла «Филадельфия», выбрав Матвея Мичкова. Исторически команда комплектовалась крупными, мощными игроками. Вспомните «Филадельфию» времен Эрика Линдроса, которая просто задавливала соперников своими габаритами», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Он также отметил, что игроки невысокого роста являются креативными и продуктивными.

«Сам генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр не отличался большими росто-весовыми показателями, но играл в «Филадельфии». Дай бог, что эта исторически очень неудобная команда для российских игроков станет хорошим местом продолжения карьеры для Мичкова. За время игры в России он еще окрепнет, наберется сил, а мы пожелаем ему удачи. Также были выбраны Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Михаил Гуляев — у нас растет очень хорошая плеяда. Посмотрим, что будет на драфте во второй день», — добавил Дементьев.

18-летний Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м общим номером драфта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-nestandartnoe-reshenie-prinyala-filadel-fiya-vy-brav-michkova/
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Алексей Дементьев
Матвей Мичков
2
0
Читайте также
Олимпийский чемпион победил ВАДА и CAS в российском суде. Чем обернется успех гребца Дьяченко
Скандалы Уимблдона: голые забеги, договорняк и обида Шараповой
Forbes заявил о катастрофических потерях ВСУ на юге Украины
ВС России выдавливают украинский десант из-под Антоновского моста
Стали известны подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуськов считает, что Гуляев и Симашев показали свой потенциал

Ротенберг о выборе Мичкова «Филадельфией» на драфте НХЛ: «В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости