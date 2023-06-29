Дементьев назвал нестандартным решением выбор Мичкова «Филадельфией»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил итоги первого раунда драфта НХЛ-2023 для российских игроков.

«Четыре россиянина в первом раунде драфта НХЛ — это очень хороший результат в текущей ситуации. Честно говоря, я такого не ожидал, но очень рад, что наши ребята попали в этот список игроков. Притом что все специалисты отмечали, что драфт очень плотный и разброс хоккеистов может быть очень велик. Тем не менее с первым номером не было сюрпризов — это Коннор Бедард, которого сравнивают с Коннором Макдэвидом. Хотя лишь время подтвердит, насколько оправданы были эти сравнения. За последние десять с лишним лет только два первых номера сразу заиграли в НХЛ — Макдэвид и Остон Мэттьюс. Если говорить про наших ребят, то нестандартное решение приняла «Филадельфия», выбрав Матвея Мичкова. Исторически команда комплектовалась крупными, мощными игроками. Вспомните «Филадельфию» времен Эрика Линдроса, которая просто задавливала соперников своими габаритами», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Он также отметил, что игроки невысокого роста являются креативными и продуктивными.

«Сам генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр не отличался большими росто-весовыми показателями, но играл в «Филадельфии». Дай бог, что эта исторически очень неудобная команда для российских игроков станет хорошим местом продолжения карьеры для Мичкова. За время игры в России он еще окрепнет, наберется сил, а мы пожелаем ему удачи. Также были выбраны Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Михаил Гуляев — у нас растет очень хорошая плеяда. Посмотрим, что будет на драфте во второй день», — добавил Дементьев.

18-летний Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м общим номером драфта.