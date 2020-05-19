«Делай птичку весь день». «Вашингтон» поздравил с 28-летием Кузнецова

Официальный Twitter «Вашингтона» поздравил с днем рождения российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Сегодня, 19 мая, хоккеисту исполнилось 28 лет.

«Делай «птичку» (в виде эмоджи) весь день. С Днем Рождения, Кузя!» — написано в Twitter «Вашингтона».

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года. Вместе с командой становился обладателем Кубка Стэнли-2018.

В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира (2012, 2014).