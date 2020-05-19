«Делай птичку весь день». «Вашингтон» поздравил с 28-летием Кузнецова
19:52
Официальный Twitter «Вашингтона» поздравил с днем рождения российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Сегодня, 19 мая, хоккеисту исполнилось 28 лет.
«Делай «птичку» (в виде эмоджи) весь день. С Днем Рождения, Кузя!» — написано в Twitter «Вашингтона».
Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года. Вместе с командой становился обладателем Кубка Стэнли-2018.
В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира (2012, 2014).
Doing the ? all day— Washington Capitals (@Capitals) May 19, 2020
Happy Birthday, Kuzy!#ALLCAPS pic.twitter.com/8OLcix2dKW
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