"Даллас" вырвал победу у "Лос-Анджелеса", на счету Радулова - голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" на выезде в овертайме обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:3. Российский форвард "Старз" Александр Радулов отметился голевой передачей, а вратарь гостей Антон Худобин отразил 27 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Даллас" – 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Копитар – 18 (Уокер, Тоффоли), 7:57 – 1:0. Лейпсик – 5 (бол., Даути, Копитар), 13:28 – 2:0. Сегин – 27 (Федун, Лавджой), 14:48 – 2:1. Янмарк – 6 (Комо), 26:14 – 2:2. Копитар – 19, 31:46 – 3:2. Факса – 12 (Комо, Лавджой), 49:53 – 3:3. Хинтс – 5 (Радулов, Клингберг), 63:19 – 3:4.

Вратари: Куик – Худобин.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 30 (8+13+7+2) – 33 (10+5+13+5).

Наши: – – Гурьянов (6.24/0/0), Ничушкин (13.19/1/-1), Радулов (25.00/4/+1).

1 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.