«Даллас» во втором раунде плей-офф встретится с «Колорадо» или «Сиэтлом»

«Даллас» победил «Миннесоту» со счетом 4-2 в серии и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

В полуфинале Западной конференции «Старз» встретятся с победителем серии «Колорадо» — «Сиэтл». На данный момент «Кракен» ведут со счетом 3-2.

В составе «Далласа» выступает российский форвард Евгений Дадонов.