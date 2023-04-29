Статистика Капризова в плей-офф: 6 матчей, один гол, 16 бросков и «-3»

«Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ уступила «Далласу» со счетом 2-4 в серии.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел все шесть матчей, набрал 1 (1+0) очко, нанес 16 бросков, заработал 12 минут штрафа и завершил серию с коэффициентом полезности «-3», проводя на льду в среднем 22 минуты и 53 секунды.

В регулярном чемпионате 26-летний россиянин набрал 75 (40+35) очков в 67 матчах.