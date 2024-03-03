«Даллас» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл по буллитам «Сан-Хосе» — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «Старз» отличились Радек Факса и Джейсон Робертсон, Джейми Бенн забросил победный буллит. У «Шаркс» голы забили Уилльям Эклунд и Филип Задина.

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