«Калгари» обыграл «Питтсбург» и продлил победную серию до пяти матчей

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3.

В составе «Флэймз» дубль оформил Егор Шарангович, еще по шайбе забросили Назем Кадри и Блэйк Коулмэн. У «Пингвинз» отличились Джонатан Груден и Ларс Эллер. При этом «Питтсбург» вел со счетом 2:0 перед вторым периодом.

«Калгари» продлил победную серию до пяти матчей и с 65 очками расположился на девятом месте в Западной конференции. «Питтсбург» с 62 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Питтсбург» — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Голы: Груден — 1, 16:42 — 0:1. Эллер — 12 (бол., Пуустинен, Кросби), 19:26 — 0:2. Шарангович — 22, 23:37 — 1:2. Картер — 7 (Грэйвс, Аччиари), 42:51 — 1:3. Кадри — 22 (бол., Уигар, Хэнифин), 50:09 — 2:3. Коулмэн — 25 (Манджапане, Баклунд), 50:41 — 3:3. Шарангович — 23 (Баклунд), 59:10 — 4:3.

Вратари: Маркстрем — Джерри (59:17).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 20 (3+7+10) — 30 (14+10+6).

Наши: Кузьменко (9.16/0/-1) — Малкин (18.45/1/0).

3 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.