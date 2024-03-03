«Чикаго» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Алекс Тексье, Бун Дженнер, Матье Оливье, Коул Силлинджер и Джонни Гудро. У «Блэкхокс» шайбы забросили Филипп Курашев и Райан Донато.

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