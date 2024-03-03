«Коламбус» на выезде обыграл «Чикаго»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Алекс Тексье, Бун Дженнер, Матье Оливье, Коул Силлинджер и Джонни Гудро. У «Блэкхокс» шайбы забросили Филипп Курашев и Райан Донато.

После этого матча «Коламбус» с 50 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Чикаго» с 35 очками — на последней строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Голы: Тексье — 9, 0:33 — 0:1. Дженнер — 19 (Веренски, Рословик), 14:05 — 0:2. Курашев — 10 (Бедард, Донато), 17:32 — 1:2. Оливье — 2 (Веренски), 23:09 — 1:3. Силлинджер — 11 (Нюландер, Боквист), 31:51 — 1:4. Донато — 7 (Курашев, Власик), 46:18 — 2:4. Годро — 9 (п.в., Рословик), 57:35 — 2:5.

Вратари: Содерблум (57:18 — 57:35) — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (9+6+12) — 31 (13+13+5).

Наши: — - Воронков (11.44/3/0), Марченко (13.11/3/0), Проворов (20.59/2/0), Чинахов (12.25/3/0).

3 марта. Чикаго. United Center.