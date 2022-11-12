Малкин забросил 132-му вратарю в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:2).

Эта шайба стала для россиянина первой в карьере в ворота голкипера «Мэйпл Лифс» Эрика Коллгрина. 26-летний швед стал 132-м вратарем, которому забрасывал Малкин в НХЛ.

Малкин занимает шестое место по этому показателю среди действующих хоккеистов в лиге. Первым является Александр Овечкин, который забросил в ворота 163 голкиперов в своей карьере. Далее идут Джефф Картер (137), Патрис Бержерон (135), Джо Павелски (134) и Сидни Кросби (133).