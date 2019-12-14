«Даллас» проиграл «Вегасу», Радулов набрал 1 очко

«Вегас» в овертайме выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Победную шайбу забросил Макс Пачоретти.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился голевой передачей. Его соотечественник и одноклубник Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Федун — 2 (Радулов, Линделл), 15:14 — 1:0. Карлссон — 10 (Маршессо, Теодор), 24:20 — 1:1. Стивенсон — 5 (Пачоретти, Стоун), 34:41 — 1:2. Бенн — 7 (Сегин), 54:49 — 2:2. Пачоретти — 13 (Теодор, Стоун), 60:51 — 2:3.

Вратари: Бишоп — Суббан.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (15+7+7+1) — 32 (7+16+7+2).

Наши: Гурьянов (10.33/1/0), Радулов (17.27/2/+1) — Зыков (13.29/1/0).

14 декабря. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков