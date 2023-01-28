«Даллас» в овертайме проиграл «Нью-Джерси»
«Даллас» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Старз» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий Денис Гурьянов сыграл 8 минут 38 секунд в составе проигравшей команды и отметился двумя бросками по воротам соперника.
«Даллас» лидирует в Западной конференции с 66 очками. «Дэвилз» идут на 3-й строчке в Восточной конференции — 68 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Делландреа — 7 (Бенн, Джонстон), 10:50 — 1:0. Хинтц — 20 (бол., Хейсканен, Павелски), 16:44 — 2:0. Хьюз — 32 (Хэмилтон), 21:05 — 2:1. Вуд — 8 (Бастиан, Сиверсон), 23:55 — 2:2. Хьюз — 33 (Братт, Хэмилтон), 60:20 — 2:3.
Вратари: Эттингер — Ванечек.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 35 (13+18+4+0) — 29 (5+13+10+1).
Наши: Гурьянов (8.38/2/0) — -.
28 января. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|31
|17
|70
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|51
|24
|27
|53
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|48
|15
|33
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|50
|30
|20
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|51
|23
|28
|52
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|48
|22
|26
|47
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|4
|Колорадо
|47
|26
|21
|55
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|51
|28
|23
|62
|2
|Сиэтл
|47
|28
|19
|61
|3
|Вегас
|50
|29
|21
|61
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|49
|23
|26
|55
|6
|Ванкувер
|48
|19
|29
|41
|7
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|39
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
|28.01
|03:00
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 0
|28.01
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|28.01
|03:00
|
Рейнджерс – Вегас
|4 : 1
|28.01
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 6
|28.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 4
|28.01
|04:30
|
Даллас – Нью-Джерси
|2 : 3 ОТ
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|28.01
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|28.01
|23:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|37
|2.24
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|20
|2.24