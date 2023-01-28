Сорокин установил рекорд НХЛ по проценту матчей без пропущенных голов
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 23 броска по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:0).
27-летний россиянин четвертый раз в этом сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч.
Сорокин вышел на первое место по проценту игр без пропущенных голов от общего количества матчей — 12,8 процента. С сезона-1943/44, когда начали считать этот показатель, ни у кого не было результата лучше.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|31
|17
|70
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|51
|24
|27
|53
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|48
|15
|33
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|50
|30
|20
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|51
|23
|28
|52
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|48
|22
|26
|47
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|4
|Колорадо
|47
|26
|21
|55
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|51
|28
|23
|62
|2
|Сиэтл
|47
|28
|19
|61
|3
|Вегас
|50
|29
|21
|61
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|49
|23
|26
|55
|6
|Ванкувер
|48
|19
|29
|41
|7
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|39
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
Результаты / календарь
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29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
|28.01
|03:00
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 0
|28.01
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|28.01
|03:00
|
Рейнджерс – Вегас
|4 : 1
|28.01
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 6
|28.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 4
|28.01
|04:30
|
Даллас – Нью-Джерси
|2 : 3 ОТ
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|28.01
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|28.01
|23:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|37
|2.24
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|20
|2.24
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