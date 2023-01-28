Сорокин установил рекорд НХЛ по проценту матчей без пропущенных голов

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 23 броска по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:0).

27-летний россиянин четвертый раз в этом сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч.

Сорокин вышел на первое место по проценту игр без пропущенных голов от общего количества матчей — 12,8 процента. С сезона-1943/44, когда начали считать этот показатель, ни у кого не было результата лучше.