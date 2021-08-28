The Athletic: «Сент-Луис» не рассматривает вариант, при котором Тарасенко останется в команде

«Сент-Луис» твердо намерен обменять нападающего Владимира Тарасенко, который ранее сам запросил обмена, сообщает The Athletic.

«Тарасенко должен быть обменян до старта нового сезона. Нет смысла оставлять его в команде, чтобы он привлекал лишнее внимание.

Эти отношения уже не починить. Его обменяют. Это можно гарантировать.

Как относятся другие игроки к этой ситуации? Они остаются профессионалами. К Владимиру никогда не было претензий, как к партнеру по команде. Они понимают, что такая ситуация — часть бизнеса.

Однако весь этот ненужный шум, который окружает команду, является большим минусом. Постоянные пересуды в прессе, лишние вопросы журналистов... Никому в раздевалке это не нужно», — написал журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.

У россиянина осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

Напомним, Тарасенко намерен покинуть нынешний клуб по причине двух неудачных операций на плече, которые были сделаны врачами «Блюз» в 2018 и 2019 годах.

В минувшем сезоне Тарасенко сыграл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 2 (2+0) очка в 4 матчах.