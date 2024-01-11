«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» крупно обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У «Старз» голами отметились Джо Павелски, Мэтт Дюшейн, Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Нильс Лундквист, Тайлер Сегин и Сэм Стил. За «Уайлд» шайбы забросили Мэтт Болди и Райан Хартман.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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