«Спрингфилд» переиграл «Бриджпорт». Александров набрал 3 очка

«Спрингфилд Тандербердс» в овертайме обыграл «Бриджпорт Айлендерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:3 ОТ. Фарм-клуб «Сент-Луиса» прервал свою неудачную серию из пяти поражений.

Российский нападающий Никита Александров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Спрингфилд» с 39 очками занимает 5-е место в Атлантическом дивизионе. «Биджпорт» идет последним — 24 очка.