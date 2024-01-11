Ничушкин оформил дубль в матче с «Вегасом»

«Колорадо» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». Счет в середине второго периода стал 2:0.

Голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. На 32-й минуте встречи он второй раз за матч реализовал большинство команды. Теперь на его счету в этом сезоне 22 заброшенные шайбы.