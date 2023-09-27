«Даллас» разгромил «Миннесоту» в предсезонном матче НХЛ. Дадонов признан третьей звездой

«Даллас» выиграл у «Миннесоты» в предсезонном матче НХЛ — 6:1. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился двумя заброшенными шайбами. Он признан третьей звездой матча.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Сент-Луисом» (13 октября), а «Миннесота» — с «Флоридой» (13 октября).