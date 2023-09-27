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Сегодня, 04:55

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс». Варламов сделал 20 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ — 4:2.

В воротах обеих команд с первых минут играли российские вратари. У «Рейнджерс» — Игорь Шестеркин, а у «Айлендерс» — Семен Варламов. Первого заменили в середине второго периода, за 29 минут 38 секунд на льду он отразил 10 из 11 бросков, а второго — после 40 минут игры (20 сэйвов при 24 бросках).

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» 13 октября сыграет с «Баффало», а «Айлендерс» 15 октября встретится с «Сэйбрз».

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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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8 Эдмонтон 0 0 0 0
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Питтсбург – Чикаго
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