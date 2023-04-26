«Даллас» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Старз» вышли вперед в серии — 3-2.

Российские нападающие обеих коман Евгений Дадонов и Кирилл Капризов результативными действиями не отметились.

Шестой матч в серии пройдет на льду «Уайлд» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.