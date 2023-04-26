«Айлендерс» обыграли «Каролину» и сократили отставание в серии

«Айлендерс» переиграли «Каролину» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Харрикейнз».

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Шестой матч в серии состоится 28 апреля на льду «Айлендерс». Начало — 23.00 по московскому времени.