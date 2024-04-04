Просветов признан первой звездой матча за фарм-клуб «Колорадо»

«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Техас» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Колорадо» вратарь Иван Просветов отразил 29 бросков из 31 и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 16 матчей в АХЛ, в которых дважды сыграл на ноль при 92,4 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.16.