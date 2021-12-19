«Даллас» обыграл «Чикаго» в овертайме, Радулов сделал результативную передачу
«Даллас» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Старз» Йон Клинберг.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей в первом периоде встречи.
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Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Павелски — 10 (бол., Клингберг), 5:16 — 1:0. Павелски — 11 (бол., Хинтц, Радулов), 7:24 — 2:0. Дебринкэт — 17 (бол., Кейн, Густафссон), 25:04 — 2:1. Робертсон — 10 (Хинтц, Павелски), 25:18 — 3:1. Строум — 3 (Хагель, К. Джонс), 26:47 — 3:2. Кубалик — 6 (Хагель), 51:55 — 3:3. Клингберг — 1 (бол., Павелски, Хинтц), 62:13 — 4:3.
Вратари: Эттингер (9:52 — 10:23, 60:55 — 61:33, 62:13) — Ланкинен (37:45 — 38:01, 62:13).
Штраф: 6 — 25.
Броски: 39 (18+9+11+1) — 23 (4+7+11+1).
Наши: Гурьянов (14.05/0/0), Радулов (16.03/3/-1) — -.
19 декабря. Даллас. American Airlines Center.
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