«Даллас» будет сражаться до конца». Перри — о победе над «Тампой» в пятом матче финала Кубка Стэнли
07:30
Форвард «Далласа» Кори Перри после победы над «Тампа-Бэй» (3:2 2ОТ) в пятом матче финала Кубка Стэнли отметил, что «Старз» не планируют сдаваться, несмотря на счет в серии (3-2) в пользу соперника. 35-летний хоккеист оформил дубль, а его вторая шайба стала для команды победной в овертайме.
Мы говорили об этом весь день, — цитирует сайт НХЛ Перри. — И мы продолжаем работать над своей игрой. Думаю, что начинаем делать что-то особенное. Наша команда никогда не сдается, мы очень стойкие. «Даллас» продолжит в своем духе и будет сражаться до конца.
Гол Перри, который не дал «Тампе» выиграть Кубок Стэнли в пятом матче
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