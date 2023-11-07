«Даллас» — «Бостон»: видеообзор матча

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Брюинз» забили Джон Бичер, Мэйсон Лорей и Брэд Маршан. У «Старз» отметились Уайатт Джонстон и Джо Павелски.

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