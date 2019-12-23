«Даллас» без Радулова проиграл «Калгари», Гурьянов забил гол

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари» — 1:5. В составе «звезд» отличился Денис Гурьянов. Также на его счету 3 броска в створ и силовой прием за 17.29 на льду. Александр Радулов не играл, он восстанавливется от травмы Антон Худобин остался на скамейке запасных.

У «огоньков» Элиас Линдхольм оформил ассистентский хет-трик. Также 3 (1+2) очка набрал Мэттью Ткачак.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Калгари» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Манджапане — 7 (Линдхольм, Ткачак), 12:11 — 0:1. Гурьянов — 8 (Даулинг, Полак), 12:49 — 1:1. Ткачак — 14 (бол., Линдхольм, Монахэн), 32:28 — 1:2. Монахэн — 11 (бол., Ткачак, Линдхольм), 34:21 — 1:3. Баклунд — 4 (бол., Райан, Риттих), 50:21 — 1:4. Райан — 6 (мен., п.в., Ридер, Джиордано), 57:56 — 1:5.

Вратари: Бишоп (56:26 — 57:56) — Риттих.

Штраф: 12 — 18.

Броски: 27 (7+11+9) — 30 (9+11+10).

Наши: Гурьянов (17.29/3/0) — -.

23 декабря. Даллас. American Airlines Center.

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