Дадонов забросил 19-ю шайбу в сезоне

«Вегас» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». На 5-й минуте второго периода счет стал 2:1.

Голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эта шайба стала 19-й в этом сезоне.