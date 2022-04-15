Тарасенко признан лучшим игроком матча «Баффало» — «Сент-Луис», Бученвич — третьей
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Сент-Луис» (2:6). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи стал российский нападающий Владимир Тарасенко. Он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи.
Второй звездой признан форвард Роберт Томас, который сделал пять голевых передач.
Замкнул тройку лучших российский нападающий Павел Бучневич. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|73
|34
|39
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
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|73
|45
|28
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|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|73
|53
|20
|112
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
Результаты / календарь
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20.04
|15.04
|02:00
|
Баффало – Сент-Луис
|2 : 6
|15.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3
|15.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|0 : 3
|15.04
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|6 : 3
|15.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|- : -
|15.04
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|7 : 3
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|- : -
|15.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|15.04
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|- : -
|15.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|15.04
|04:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|15.04
|05:00
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
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