Тарасенко признан лучшим игроком матча «Баффало» — «Сент-Луис», Бученвич — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Сент-Луис» (2:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский нападающий Владимир Тарасенко. Он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи.

Второй звездой признан форвард Роберт Томас, который сделал пять голевых передач.

Замкнул тройку лучших российский нападающий Павел Бучневич. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.