Дадонов вторым среди россиян забил 10 голов в сезоне

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс» (4:3, после второго периода). На 38-й минуте отличился форвард «пантер» Евгений Дадонов. Также в первом периоде он реализовал большинство. Нападающий вторым после Александра Овечкина из россиян достиг отметки в 10 голов за сезон.

В 20 матчах на счету Дадонова 18 (10+8) очков.

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