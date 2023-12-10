Дадонов в матче с «Вегасом» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

34-летний россиянин забросил шайбу на 11-й минуте и сделал счет 1:2. Форвард забил во втором из трех последних матчей.

На данный момент на счету Дадонова 10 (6+4) очков в 24 матчах сезона.