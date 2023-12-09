Дубль Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Аризону»
«Бостон» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
За «Брюинз» забили Давид Пастрняк, оформивший дубль, Чарли Койл, Кевин Шаттенкирк и Дэнтон Хейнен. На счету Пастрняка также голевая передача, еще два ассиста у Трента Фредерика.
У «Койотс» отличились Клэйтон Келлер и Майкл Карконе.
«Бостон» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает первое место на «Востоке». «Аризона» находится на восьмой строчке (28 баллов).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Аризона» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Голы: Пастрняк — 15, 15:22 — 1:0. Койл — 10 (Фредерик), 16:10 — 2:0. Шаттенкирк — 2 (бол., Пастрняк, Маршан), 22:02 — 3:0. Келлер — 9 (Зукер, Вялимяки), 22:50 — 3:1. Карконе — 13, 23:22 — 3:2. Хейнен — 4 (Пойтрас, Фредерик), 29:12 — 4:2. Крауз — 11 (Маччелли, Бьюгстад), 43:20 — 4:3. Пастрняк — 16 (Гики, Дебраск), 54:29 — 5:3.
Вратари: Ульмарк — Ингрэм.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (14+10+5) — 34 (13+9+12).
9 декабря. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Филадельфия
|26
|14
|12
|30
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Каролина
|26
|14
|12
|29
|5
|Вашингтон
|23
|12
|11
|27
|6
|Нью-Джерси
|24
|13
|11
|27
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|29
|9
|20
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|26
|16
|10
|34
|3
|Детройт
|25
|14
|11
|32
|4
|Торонто
|23
|13
|10
|30
|5
|Тампа-Бэй
|28
|12
|16
|29
|6
|Монреаль
|26
|11
|15
|25
|7
|Баффало
|27
|11
|16
|24
|8
|Оттава
|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|26
|16
|10
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|5
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|26
|13
|13
|27
|7
|Миннесота
|25
|9
|16
|22
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|27
|17
|10
|35
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|25
|5
|Эдмонтон
|24
|11
|13
|23
|6
|Сиэтл
|27
|8
|19
|22
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|10.12
|00:05
|
Калгари – Нью-Джерси
|- : -
|10.12
|00:05
|
Даллас – Вегас
|- : -
|10.12
|03:00
|
Торонто – Нэшвилл
|- : -
|10.12
|03:00
|
Детройт – Оттава
|- : -
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|10.12
|03:00
|
Баффало – Монреаль
|- : -
|10.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|- : -
|10.12
|04:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|10.12
|06:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|- : -
|10.12
|06:00
|
Ванкувер – Каролина
|- : -
|10.12
|21:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|26
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84