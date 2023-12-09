Дубль Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Аризону»

«Бостон» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Брюинз» забили Давид Пастрняк, оформивший дубль, Чарли Койл, Кевин Шаттенкирк и Дэнтон Хейнен. На счету Пастрняка также голевая передача, еще два ассиста у Трента Фредерика.

У «Койотс» отличились Клэйтон Келлер и Майкл Карконе.

«Бостон» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает первое место на «Востоке». «Аризона» находится на восьмой строчке (28 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Аризона» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Голы: Пастрняк — 15, 15:22 — 1:0. Койл — 10 (Фредерик), 16:10 — 2:0. Шаттенкирк — 2 (бол., Пастрняк, Маршан), 22:02 — 3:0. Келлер — 9 (Зукер, Вялимяки), 22:50 — 3:1. Карконе — 13, 23:22 — 3:2. Хейнен — 4 (Пойтрас, Фредерик), 29:12 — 4:2. Крауз — 11 (Маччелли, Бьюгстад), 43:20 — 4:3. Пастрняк — 16 (Гики, Дебраск), 54:29 — 5:3.

Вратари: Ульмарк — Ингрэм.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (14+10+5) — 34 (13+9+12).

9 декабря. Бостон. TD Garden.