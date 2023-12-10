«Бостон» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает первое место на «Востоке». «Аризона» находится на восьмой строчке (28 очков).

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