Дадонов признался, что у него были мысли завершить карьеру в «Тракторе»

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов ответил на вопрос, собирается ли он вернуться в «Трактор».

«Посмотрим, загадывать сложно. Я подписал контракт на два года с «Далласом», а что будет через это время — не могу сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Дадонова.

Также он отметил, что у него были мысли завершить карьеру в родном клубе.

«Такие мысли были. Но не могу сказать, как все сложится», — добавил хоккеист.

За «Трактор» Дадонов играл с 2006 по 2009 год. В июне этого года 34-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение с «Далласом». Отмечалось, что зарплата хоккеиста в новом клубе будет составлять 2,25 миллиона долларов в год.