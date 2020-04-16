«Что ты творишь?» Канадский тренер рассказал, как отчитал Ковальчука за резвую езду на машине

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как оттчитал форварда «Вашингтона» Илью Ковальчука за резвую езду на машине.

— Сам Ковальчук в молодые годы водил «ламборгини» — и, надо думать, не очень медленно. Вы это одобряли?

— Нет, и он многого от меня по этому поводу наслушался. Более того, из-за Кови пришлось установить «лежачих полицейских» на нашей командной парковке. Он ехал слишком резво! Пришлось провести пару встреч с ним и сказать: «Что ты творишь? Хочешь, чтобы с тобой что-то случилось?» Кови был быстр на льду — и вне его тоже.

Молодой парень, куча денег, звезда команды... Нормально ли это? Да, считаю, что нормально. Но наши охранники на парковке приходили ко мне и говорили: «Поговори с молодым русским! Он нас не слушает!» В один прекрасный день я приехал — и обнаружил на парковке «лежачих полицейских». Я сказал игрокам: «Смотрите — мотор от «ламборгини» останется на асфальте. Нужно ездить медленнее!» И это было адресовано Кови.