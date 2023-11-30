Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

На 5-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 12-м в текущем сезоне.