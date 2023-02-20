«Торонто» уступил «Чикаго», Самсонов отразил 23 броска

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Чикаго» со счетом 3:5.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Джон Таварес, Ноэль Аккиари и Митч Марнер, вратарь Илья Самсонов отразил 23 броска из 27. У «Блэкхокс» хет-трик оформил Патрик Кейн, еще по голу забили Коул Гуттман и Макс Доми.

После этого матча «Торонто» с 76 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 41 очком — на 15-й строчке Запада.