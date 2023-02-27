«Чикаго» обменял 36-летнего защитника Джонсона в «Колорадо»

«Чикаго» обменял защитника Джека Джонсона в «Колорадо», сообщает пресс-служба НХЛ. В обратном направлении отправился 27-летний шведский защитник Андреас Энглунд.

36-летний американец Джонсон выступал за «Колорадо» в сезоне-2021/22, в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

В этом сезоне он провел 58 матчей и набрал 4 (0+4) очка.